Pioli in conferenza: «Non ci siamo difesi bene, due settimane pesanti». Le parole del tecnico rossonero

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni in conferenza stampa dopo la sconfitta per 4-0 contro la Lazio. Ecco le parole del tecnico del Milan:

FORMAZIONE – «Era la formazione migliore per giocare stasera».

PARTITA – «Oggi non siamo andati uno contro uno. Sono qui perché devo essere qui. Potrei andare subito a Milanello perché dobbiamo lavorare tanto e parlare poco. Abbiamo aspettato la Lazio sottopalla, abbiamo sbagliato delle scelte difensive e non ci siamo difesi bene».

SPIRITO SCOMPARSO – «Abbiamo giocato con tanto tempo con più energie. Le due settimane sono state pesanti e ci hanno tolto energia. Il Milan è stato sempre molto leggero ma si è creato molte aspettative. Quando non riesce a soddisfarle soffre. Devo stare vicino ai giocatori e ridare l’energia che abbiamo perso».

TIFOSI – «I tifosi sono fantastici. Non dobbiamo perdere quello che abbiamo creato. Dobbiamo avere grande motivazione.»

TOMORI E MAIGNAN – «Abbiamo avuto un periodo molto difficile. Purtroppo oggi è successo l’infortunio di Tomori che non sappiamo valutare. Maignan? E’ in miglioramento e non sappiamo quando potrà rientrare.»