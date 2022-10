Stefano Pioli ha rilasciato qualche dichiarazione in conferenza stampa. Le sue parole sui nuovi arrivi in squadra

Stefano Pioli parla così dei nuovi acquisti arrivati in estate nella conferenza stampa della vigilia di Milan-Monza. Le parole del tecnico rossonero.

NUOVI ARRIVI – «A che punto sono i nuovi arrivati? Più passa il tempo più sono integrati. Sono ragazzi validi, quando serviranno saranno pronti. Adli col Verona non è stato aiutato dalla squadra ma per me ha fatto bene, quella partita gli è servita molto»

