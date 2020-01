Pioli su Paquetà: «Alla fine del mercato mancano ancora 8-9 giorni»

Pioli ha parlato nella conferenza stampa di Paquetà: «Paquetà deve avere la convinzione di essere un giocatore completo anche in quantità»

Non è una conferma assoluta, ma è chiaro che anche Stefano Pioli sa che Lucas Paquetà non “ok” e c’è qualcosa che non va. Il tecnico rossonero, solitamente svia le domande su eventuali trattative in corso e non cita mai il mercato, ma oggi si. Questa la risposta del tecnico sulla situazione del brasiliano: «Alla fine del mercato mancano ancora 8-9 giorni, tutti i giocatori sono molto disponibili e come tutti vuole sempre giocare. Sa però che lavorando bene avrà anche il suo spazio. Secondo me Paquetà deve avere la convinzione di essere un giocatore completo anche in quantità, ma per la sua qualità deve ancora essere più incisivo e concreto».

Sembra che la crisi di nervi avuta da Paquetà contro l’udinese abbia spinto ieri al suo procuratore la cessione (anche in prestito a gennaio): troppo stress, ha bisogno di riprendersi. Il Milan al momento non si è detto disponibile, ma tutto verrà monitorato nei prossimi giorni.