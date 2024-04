Pioli a Sky: «Non siamo stati ad un livello alto. Meriti alla Roma, ma potevamo tenerle testa»

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a Sky dopo la partita contro la Roma nel ritorno dei quarti di Europa League 2023/24. Le dichiarazioni

USCITI CON RAMMARICO – «Sì. La Roma ha messo più qualità e determinazione e ha passato il turno meritatamente».

COSA E’ MANCATO – «Ci sta un po’ di tutto dentro. Ci è mancata qualità. Forse non abbiamo creato tantissime occasioni ma abbiamo avuto occasioni in area e potevamo fare gol in più».

SOTTO PORTA – «Dovevamo essere più lucidi, intensi, veloci nel girare la palla e giocare nel secondo tempo nella loro area. Non sempre siamo stati precisi nell’ultimo passaggio. Quando sono capitate le occasioni non siamo stati lucidi nel finalizzarle».

GOL SUBITI – «Nel primo gol non abbiamo preso l’inserimento di Mancini, dovevamo essere più attenti. Loro han fatto due tiri e han preso l’incrocio con Dybala e han fatto gol con Mancini. Hanno avuto più qualità e sono stati più decisi nelle occasioni decisive. Non siamo stati ad un livello alto come pensavamo e speravamo di essere».

THEO SOTTOTONO – «Dopo sconfitte del genere non può essere il discorso di un singolo che non ha reso per come potrebbe. Diamo meriti alla Roma, ma noi potevamo tenerle testa. Non siamo riusciti ad alzare il livello, non siamo stati così efficaci in entrambe le fasi. Non concediamo tantissimo, ma quando lo facciamo subiamo».