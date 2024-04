RETROSCENA Pioli post Roma Milan: come ha reagito la squadra all’eliminazione dall’Europa League

Stefano Pioli, in conferenza stampa alla vigilia di Milan Inter, si è espresso sulla reazione post eliminazione dall’Europa League

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan Inter, Stefano Pioli ha raccontato come ha vissuto la squadra l’eliminazione dall’Europa League per mano della Roma. Le sue dichiarazioni.

CHE GIORNI SONO STATI DOPO LA ROMA – «Di lavoro. Ormai è passata, l’eliminazione c’è stata e non possiamo farci niente. Felici non lo siamo di certo stati, abbiamo provato a concentrarci sulla partita di domani».

