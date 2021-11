Pioli punta Allegri: a caccia di record. Ecco di cosa si tratta

Stefano Pioli è a caccia di record e traguardi con il suo Milan. Domani sera il tecnico emiliano punta a vincere per inseguire una striscia

Stefano Pioli si addentra sempre di più nel mondo Milan. Il tecnico emiliano ha cominciato nel migliore dei modi questa stagione ed è in scia per raggiungere record e traguardi importanti per entrare nella storia del club.

Secondo quanto sottolinea La Gazzetta dello Sport, i rossoneri sono a caccia della sesta vittoria casalinga consecutiva. Nel mirino c’è Massimiliano Allegri, che nel 2013 arrivò a 8 successi. Domani sera il compito è arduo ma Pioli vuole superare anche questo ostacolo.