Pioli pensa al turnover in vista della trasferta contro il Celtic

Stefano Pioli è consapevole che la trasferta di Glasgow contro il Celtic potrebbe portare ad un grande dispendio di energie

Stefano Pioli è consapevole che la trasferta di Glasgow contro il Celtic potrebbe portare ad un grande dispendio di energie. Il Milan viene da un derby intenso e psicologicamente teso, un carico di lavoro sugli stessi giocatori potrebbe non rivelarsi una mossa vincente contro i biancoverdi.

Per questo motivo il mister rossonero sta valutando alcuni cambi per la partita di Europa League (con un occhio di riguardo per il match contro la Roma). Brahim Diaz potrebbe prendere il posto di uno tra Castillejo e e Saelemaekers, così come Tonali potrebbe sostituire Ismael Bennacer. Dubbi anche sulla corsi di destra dove Diogo Dalot sogna l’esordio in maglia rossonera.