Pioli a Dazn: «La vittoria non condizionerà le due partite in Champions. Leao diventerà un campione»

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato dopo la vittoria contro il Napoli. Le dichiarazioni del tecnico rossonero

Stefano Pioli a DAZN dopo Napoli Milan.

NAPOLI MILAN – «La vittoria, ed è solo il primo passo. Abbiamo altre 9 partite di campionato dove dobbiamo avere lo stesso atteggiamento. Abbiamo buttato via possibilità in passato ed ora è il primo passo».

SOTTOVALUTARE IL NAPOLI IN CHAMPIONS – «Qualsiasi risultato di stasera non condizionerà le due partite di Champions perché è un’altra competizione, un altro ambiente. Mi darà modo di rivedere alcune situazioni positive ma altre negative. Sarà uno scontro equilibrato, tra due squadre forti. In campionato loro sono stati più bravi di noi, ma è solo la prima del rush finale che ci deve vedere protagonisti. Perché sia una stagione positiva dobbiamo arrivare in Champions l’anno prossimo».

BRAHIM DIAZ – «È scivolato e ha avuto un fastidio agli adduttori. Non voleva uscire ma è stato un bel cambio perché è entrato Saelemaekers».

DIFESA A 4 – «Avevo già deciso prima di Udine di giocare a 4 col Napoli. Era difficile prenderlo con la difesa a 3, poi ora è facile dire che è stato il cambio di sistema di gioco a farci vincere ma quello di prima ci ha fatto passare il turno di Champions. In un periodo di difficoltà della squadra ho preferito portare delle modifiche. A me piace cambiare la squadra, i ragazzi si son fatti trovare pronti. Niente euforia, ora bisogna pensare alla prossima».

CAMBIERA’ ANCORA COL NAPOLI IN CHAMPIONS – «Bella domanda, mancano ancora 10 giorni e soprattutto la testa all’Empoli perchè son quelle partite che ci han penalizzato in campionato».

VERSO LA CHAMPIONS – «Ci darà fiducia, positività, ma saranno partite diverse, giocate con grande intensità. Non è perchè oggi abbiamo vinto 4-0… Ci hanno messo in difficoltà. Dobbiamo insistere e poi al Napoli ci penseremo ma saranno due partite difficili da affrontare con la stessa mentalità».

FIDUCIA – «Abbiamo avuto un mese di gennaio che ci ha tolto certezze, anche ad una squadra come la nostra che veniva da un campionato vinto. Ci siamo disuniti, questo ci farà bene. Solamente le grandissime squadre riescono a far bene in campionato e in Champions: essere andati così avanti in Champions ci ha tolto energie e lucidità in campionato. È un percorso che dobbiamo fare. Quello che conta è il finale di stagione. Leao? Non è mai andato via. Questi ragazzi giovani, anche quando non danno l’impressione che non stanno migliorando, stanno assimilando. Rafa diventerà un campione».