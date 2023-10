Pioli non si nasconde: «Ecco perchè all’intervallo ho cambiato in attacco». Le sue parole ai microfoni di Sky Sport

Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sfida tra Genoa e Milan. Le sue dichiarazioni.

CAMBIO IN ATTACCO TRA PRIMO E SECONDO TEMPO – «Tecniche perché c’erano gli spazi per affrontare meglio le situazioni di 1 contro 1, con Rafa e Christian che potevano darci qualcosa in più. Ho un gruppo di giocatori forti, che lavorano tanto e giocano bene insieme. Le scelte le ho fatte per impattare meglio la partita a livello mentale. Ho messo gente fresca a livello fisico e mentale. Anche se avessero cominciato i soliti, Pulisic, Leao e Giroud, potevamo cambiare nel secondo tempo. Ho avuto le risposte che aspettavo da tutti e tre»

