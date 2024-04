Pioli contro De Rossi in Milan Roma, il tecnico rossonero SVELA: «Così ha cambiato la squadra dopo il suo arrivo». Il pensiero confessato in conferenza stampa

Stefano Pioli ha parlato alla vigilia di Milan Roma in conferenza stampa. Ecco le parole del tecnico rossonero sul lavoro di De Rossi sulla panchina giallorossa:

PAROLE – «Penso che domani De Rossi schiererà la formazione migliore. È un obiettivo importante per noi e per loro. Si affrontano due squadre che stanno bene, loro arrivano da un derby vinto, han perso solo contro l’Inter nella sua gestione. Non pensiamo al campionato ma solo a domani, come loro. Con De Rossi sono cambiate le posizioni, il modo di difendere. Non abbiamo rivisitato le partite in campionato ma solo quelle in cui De Rossi era in panchina».

