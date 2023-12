Pioli a Sky: «Dobbiamo lavorare su noi stessi. Le prime diagnosi di Pobega e Okafor mentre su Simic...»

L’allenatore del Milan Pioli ha parlato dopo il match contro il Monza: tutte le parole del tecnico rossonero

Stefano Pioli ha commentato il match tra Milan e Monza a SkySport.

PAROLE – «Dobbiamo lavorare su noi stessi, alzare il livello e dare continuità. Era la partita giusta perchè venivamo da una partita dove abbiamo speso tanto. I ragazzi l’hanno interpretata bene. I giovani vanno applauditi. C’è un gran lavoro del club».

SUL GOL DI SIMIC – «Per fortuna fa parte del calcio. Viviamo grande emozioni e grandi delusioni come quella dell’altra sera. Siamo felici per lui ma adeso dobbiamo pensare alla prossima partita. Dobbiamo continuare così».

INFORTUNATI- «Pobega sembra un problema all’anca mentre per Okafor è un crampo da fatica, almeno sembra. Ha appena recuperato da un problema all’altra gamba»

SULLA DIFESA – «L’idea era di tutelare le caratteristiche dei nostri giocatori in campo. Soprattuto per il modo di attaccare del Monza abbiamo dovuto difendere in maniera più compatta».

OBIETTIVI – «Dobbiamo guardare noi stessi, fare il massimo ogni giorno e la prossima partita giocheremo contro una squadra che darà il massimo. L’obiettivo è quello di entrare nei primi quattro e dobbiamo continuare a vincere le partite. Sono contento che il gruppo creda nelle proprie potenzialità. Per il momento penso solo alla Salernitana».