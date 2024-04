Pioli Milan, è finita: la società ha deciso così sulla guida tecnica per la prossima stagione! I piani dei rossoneri per la panchina

Ormai il futuro di Stefano Pioli sembra definito: a fine stagione dirà addio al Milan. La squadra rossonera torna a leccarsi le ferite, come fatto dopo l’eliminazione dall’Europa League per mano della Roma, stavolta c’è da smaltire la delusione cocente per il sesto derby di fila perso contro l’Inter, che ha anche festeggiato la matematica conquista dello scudetto. In collegamento su Sky Sport, Peppe Di Stefano è certo di quelle che saranno le mosse della società per programmare la prossima stagione.

PAROLE – «Ci sarà il cambio alla guida tecnica, Pioli lascerà il Milan perché così è stato deciso».