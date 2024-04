Pioli via dal Milan a fine stagione? Passa tutto dalla Roma: lo SCENARIO in panchina

Pioli via dal Milan a fine stagione? Passa tutto dalla Roma: lo SCENARIO per quanto riguarda la panchina rossonera

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto sul futuro di Stefano Pioli, legato al Milan da un contratto in scadenza il 30 giugno 2025 ma che potrebbe salutare i rossoneri con un anno di anticipo.

Stando a quanto si apprende il futuro del tecnico è appeso a un filo e dipenderà in larghissima parte da quello che accadrà giovedì sera: in caso di eliminazione il Milan potrebbe decidere in maniera a quel punto irreversibile per un cambio in panchina.