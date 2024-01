Pioli atteso da un nuovo esame: cosa succede se il Milan esce dalla Coppa Italia

Pioli atteso da un nuovo esame: cosa succede se il Milan domani perde con l’Atalanta ed esce dalla Coppa Italia

Domani sera il Milan è atteso da un altro appuntamento fondamentale per le sorti della stagione del Diavolo. Ma cosa può succedere in casa rossonera in caso di eliminazione in Coppa Italia?

Come riportato da Tuttosport, per Pioli è uno spartiacque deciso: dopo l’eliminazione dalla Champions e alla luce dei 32 infortuni stagionali deve convincere Cardinale a confermargli la fiducia. In caso di ko tutto potrebbe tornare in discussione.