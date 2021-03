Pioli: «Le parole di Zlatan mi sono piaciute tantissimo»

Pioli: le parole del mister rossonero alla vigilia della delicata sfida di Serie A tra i rossoneri e la Fiorentina in programma oggi al Franchi

IBRA – «Zlatan ha sfruttato il minutaggio di giovedì sera per avere maggiore convinzione e domani partirà dal primo minuto. Non sappiamo quanto potrà reggere ma la sua presenza è molto importante perché ci da tanto».

SCUDETTO – «A me le parole di Zlatan sono piaciute tantissimo ma sapendo chi parla non dovevamo aspettarci tanto. Mancano undici partite di campionato, siamo in piena lotta, e dobbiamo a vincerle tutte partendo da domani che sarà probabilmente la gara più complicata. Veniamo da un periodo difficile e faticoso ma non ci interessa perché lo volevamo».

CLASSIFICA APPESA NEGLI SPOGLIATOI – «Chi ha detto che forse non ho messo il calendario nello spogliatoio. Noi siamo orgogliosi di avere dei giocatori in nazionali, abbiamo massima fiducia negli staff tecnici di tutte le varie rappresentative. Mi auguro che tornino bene».