Pioli a Milan Tv: «Tomori era solo stanco. Serve una scintilla? Bisogna trovare la giocata giusta al momento giusto»

Ecco le parole di Stefano Pioli ai microfoni di Milan Tv dopo il pareggio tra Torino e Milan:

SPIRITO BATTAGLIERO DEL MILAN – «Abbiamo fatto di tutto per togliere i riferimenti alla difesa del Torino. Non siamo stati precisi nel trovare l’ultimo tocco giusto, ma ci abbiamo provato in tutti i modi».

CONDIZIONI TOMORI – «E’ solo stanco. Ha corso per tutta la partita e alla fine era stanco»

UNA SCINTILLA PER RITROVARE ENTUSIAMO – «Si, anche se non so se è il termine giusto. Credo che il termine giusto sia trovare la giocata giusta al momento giusto».

AMMONIZIONE A FINE PARTITA – «Non mi piace l’atteggiamento delle ultime due squadre che abbiamo affrontato: Torino e Bologna. Perdono tempo con il portiere e l’arbitro mi dice che ci daranno più recupero, ma a me non interessa. Bisogna agire prima per evitare che avvenga ogni volta, perché poi puoi dare 8 minuti di recupero ma il gioco effettivo è nullo».

RITORNO DEGLI INFORTUNATI – «Si è trattato di affaticamento muscolare per tutti loro. Se avremmo per esempio giocato domani o martedì forse erano della gara. Mi auguro che per la prossima partita ritornino tutti o la maggior parte di loro».