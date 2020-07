Pioli: «Il Milan è stato corretto con me, con Gazidis il rapporto…»

Stefano Pioli, al termine della partita contro il Sassuolo, ha commentato la vittoria e il rinnovo contrattuale

Stefano Pioli, al termine della partita contro il Sassuolo, ha commentato la vittoria e il rinnovo contrattuale: «Sono molto felice, era da un paio di giorni che spaevo di questa trattativa. Iniziare anche la prossima stagione in un club così prestigioso e con un potenziale così grande mi rende felicissimo. Il nostro futuro è però adesso perché dobbiamo pensare a raggiungere i nostri obiettivi» ha dichiarato a Sky Sport.

Sul rapporto con il club: «A Milanello sto benissimo, la squadra mi ha dato massima disponibilità perché conoscevo le qualità del gruppo. Mi dispiaceva non riprendere il campionato perché avrei vissuto di rimpianti date le qualità- Siamo la squadra che da gennaio è terza, può esserci una prospettiva importante. Ibra? Ho faticato a spiegargli le mie motivazioni, ma io devo pensare alla squadra e alle prossime due partite. Ibra è Ibra, farò sempre il bene della squadra».

Sul futuro al Milan: «Il club con me si è dimostrato corretto. Nei colloqui individuali che ho avuto mi hanno sempre detto che non c’era niente di definitivo e che la scelta sul futuro sarebbe stata presa a bocce ferme. Io ho continuato a lavorare in un ambiente bellissimo. Ero dispiaciuto quando non riuscivamo a mettere in campo tutto il lavoro fatto giorno dopo giorno, ora siamo riusciti a trovare la giusta continuità. Ho parlato con Gazidis prima della partita con il Genoa quando erano uscite le prime voci. Mi disse che non nessuna scelta era stata fatta e che la decisione dipendeva dalle prestazioni sul campo. Chiaro che io ho avuto più contati con Maldini e Massara, ma Gazidis ha sempre apprezzato il lavoro svolto.

Lunedì mi ha chiamato per dirmi che sarei stato confermato anche nella prossima stagione. Io qui ci speravo fortemente, sto bene in questo ambiente, sto bene con i tifosi e voglio continuare verso ambizioni importanti. Abbiamo messo buone basi per costruire un futuro importante. Abbiamo dei giovani davvero forti».

Sulle proprie ambizioni: «Non ho mai allenato dall’inizio un grande club, non ho mai vinto. Ma se chiamo una squadra per salvarsi e ottengo il risultato è come una vittoria. Quello che conta è ciò che provo e quello che mi danno i giocatori: loro non hanno mai avuto dubbi così come me».