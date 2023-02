Pioli: «Il campionato è lungo e bisogna fare tanti punti per i primi 4 posti». Le parole del tecnico rossonero nel post partita

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita. Ecco le parole del tecnico del Milan:

VITTORIA – «Avevamo vinto 1-0, ma non si può sempre sperare di non subire gol. Oggi grande prestazione, abbiamo giocato con l’energia che riconosco nei miei giocatori».

PRESTAZIONE – «L’importante era dare continuità, non ci eravamo mai riusciti a vincere quattro vittorie consecutive. Abbiamo lavorato tanto, giocato con intensità e personalità. Stasera solo segnali positivi, ma il campionato è lungo e bisogna fare tanti punti per i primi quattro posti».

GENNAIO – «Non è successo niente, non c’era nulla da sistemare, non ci sono mai stati problemi. Le sconfitte ci hanno tolto fiducia e sono arrivate prestazioni al di sotto delle nostre possibilità. Ora i risultati ci hanno dato entusiasmo, aiutato il cuore, la testa. La squadra è guarita, ma non significa che le vinceremo tutte. Giocheremo ogni singola partita con la possibilità di fare bene».

SVOLTA – «Portiamo avanti il lavoro con continuità. Ho sempre pensato che la testa comanda il resto, e la testa è stata pesante. Abbiamo lavorato su nuove posizioni con gli stessi principi».

ESTERNI – «Cerchiamo sempre di trovare soluzioni per mettere in difficoltà gli avversari. Theo entra bene dentro il campo, ci proviamo e qualche volta ci viene».

MAIGNAN ED IBRAHIMOVIC – «Mike e Zlata sono due leader, avere tutti i giocatori a disposizione e la loro leadership ci aiuta. Krunic ha fatto partita di un livello tecnico-tattico altissimo. A Firenze sarà difficile».

IL DOPO DERBY – «Dopo il derby abbiamo pensato alla partita successiva. Solo così puoi dare il massimo, e faremo così anche a Firenze. la prestazione dipende da noi, e quando riusciamo ci viene un risultato positivo».