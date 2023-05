Pioli: «Giroud e Leao non titolari? Il punto è un altro, ecco la prova». Il tecnico rossonero parla di riserve e titolari e di punti persi

A DAZN dopo Milan Cremonese, Stefano Pioli ha spiegato la formazione e l’assenza di Giroud e Leao dai titolari.

GIROUD E LEAO – «C’erano a Roma e non abbiamo fatto gol lo stesso. Il discorso non è questo, dobbiamo essere più incisivi, precisi nello sbloccare le partite. Quello che non riusciamo a fare è vincere delle partite che avremmo dovuto fare. Stiamo buttando via punti che ci stanno penalizzando in campionato»