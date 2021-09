Pioli, ecco una nuova scommessa per il suo Milan

Stefano Pioli ha fatto un gran lavoro con i giovani del Milan. Adesso, c’è una nuova scommessa da lanciare

Pioli si è preso il Milan e la sua proprietà, oltre che per i risultati, anche per la crescita esponenziale che ha portato ai giovani rossoneri. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, però, ci sarebbe un nuovo giovane in rampa di lancio in cerca di maturazione.

Si tratta infatti di Pietro Pellegri. L’ex giocatore del Monaco, classe 2001, ha passato anni difficili costernati da infortuni. Al Milan, però, la punta ligure vuole ritrovare lo smalto dei tempi di Genova e tornare al top: una nuova scommessa dunque per Stefano Pioli.