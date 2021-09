Pioli Milan: da traghettatore a comandante

Pioli Milan: la metamorfosi del tecnico rossonero. La proprietà è soddisfatta per il lavoro svolto con i giovani

C’era una volta il Milan delle 7 Champions League, quello abituato ad affrontare determinati palcoscenici come quello di domani sera contro l’Atletico o quello di Anfield. Adesso, però c’è il Milan di Pioli.

Come giustamente riportato da La Gazzetta dello Sport, i rossoneri hanno creduto in primis nel tecnico, che due anni fa era arrivato da traghettatore. Adesso, però, grazie al lavoro svolto seguendo la linea della proprietà, Pioli è un comandante che difficilmente sbaglia con i giovani: è il Milan dei campioncini fabbricati in casa, che servono per tornare in alto.