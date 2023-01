Pioli e il recupero degli infortunati: le parole del mister

Stefano Pioli, nel corso della conferenza stampa alla vigilia del Lecce, ha fatto il punto anche sul recupero degli infortunati

Intervenuto in conferenza stampa, Stefano Pioli ha parlato così degli infortunati in casa Milan:

«Il gruppo è forte quando è al completo. Giocatori come Zlatan, come Simon, come Florenzi non sono forti solo tecnicamente ma anche come carisma e leadership. Origi e Kjaer sono recuperati per domani, Rebic no ma partirà lo stesso con noi perchè potrebbe essere a disposizione per la Supercoppa. Gli altri spero di averli a disposizione presto. Ritiro? Nasce da una mia esigenza, quando c’è qualcosa che non va faccio fatica ad aspettare il giorno dopo. Ho voluto parlare subito con i miei giocatori per spiegare cosa abbiamo sbagliato e perchè serviva riposare al meglio essendo andati ai supplementari».

