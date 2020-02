Pioli: «Dobbiamo giocare, lottare e uscire stremati per questa maglia»

Oggi in conferenza stampa Stefano Pioli ha parlato di come lui e i suoi giocatori devono lottare e sudare per la maglia rossonera

Oggi ha parlato in conferenza stampa Stefano Pioli alla viglia della partita contro la Fiorentina. Il tecnico rossonero ha dichiarato che la squadra ha capito che non può più sbagliare e giocherà con anima e con cuore per provare quanto meno ad arrivare vicino a quel quarto posto tanto ambito. Ecco le sue parole:

«Credo che i nostri tifosi lo stiano avvertendo che la squadra vuole dare il massimo. Io chiedo di uscire dal campo stremati, questo è quello che cerco di insegnare. Dobbiamo dimostrare di essere degni di indossare questa maglia. Con questo spirito possiamo ottenere certi risultati. Facciamo un lavoro bellissimo ma se timbri solo il cartellino non vai da nessuna parte. Io ho avuto la fortuna di fare l’allenatore,ma i giocatori devono pensare di far bene per 10-15 anni perchè dietro a quello c’è il resto della loro vita. Lavorare bene, mangiare bene e riposare bene»