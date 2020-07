Il tecnico rossonero difende a spada tratta il proprio portiere, bersagliato dalla critica dopo i due gol subiti a Napoli

Gianluigi Donnarumma è stato bersagliato dalla critica nel post Napoli-Milan per gli errori commessi in occasione delle due reti siglate dalla formazione di Rino Gattuso.

Nella conferenza stampa di vigilia di Milan-Parma, però, Stefano Pioli ci ha tenuto a difendere il proprio portiere, ritenendo che in realtà non avesse grandi responsabilità sui gol presi al San Paolo: «Una delle più grandi doti di Gigio sono l’equilibrio. Secondo me contro il Napoli non è colpevole sui due gol, soprattutto se consideriamo le due parate eccezionali fatte poco prima. I miglioramenti che Gigio sta avendo sono di grande valore e di una persona con grande spessore anche dal punto di vista mentale».