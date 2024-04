Pioli a Milan Tv: «Momento decisivo della stagione, superiamolo in questo modo»

Stefano Pioli ha parlato ai canali ufficiali del club rossonero alla vigilia di Milan Roma di Europa League. Ecco cosa ha detto

PARTITE CON LA ROMA – «Non abbiamo assolutamente riguardato o rivisitato le due partite precedenti di campionato quando c’era Mourinho. De Rossi ha cambiato le posizioni in campo, ha cambiato l’interpretazione di come attacca e come difende la squadra, però li conosciamo, conosciamo i giocatori individualmente e conosciamo i dettami tattici di De Rossi, siamo preparati per affrontarli»

AVVERSARIA DIVERSA – «Chiunque fosse arrivato sarebbe stato un avversario difficile da superare. Lo è la Roma, potevano esserlo il Liverpool, il Leverkusen, il Marsiglia, il Benfica. A questo punto della competizione se vuoi arrivare in fondo devi fare qualcosa di particolare, speciale, e giocare ad uno standard molto alto. Arriviamo bene a questa partita, ci arrivano anche i nostri avversari per la vittoria che hanno avuto nel derby. Però giochiamo in casa, davanti ai nostri tifosi e vogliamo prenderci tutta l’energia possibile per cercare di cominciare bene già questo primo atto dei quarti di finale»

COME STA LA SQUADRA – «Arriviamo al momento decisivo della stagione che inciderà tanto sulla valutazione del nostro percorso. Ci arriviamo bene, con i giocatori in condizione, salute buona, motivati, con il giusto entusiasmo e con un buon livello di gioco. Però dobbiamo continuare e queste due partite saranno molto importanti. È uno scoglio difficile che possiamo superare e dobbiamo farlo attraverso il nostro gioco, le nostre idee, la nostra qualità, l’attenzione e la determinazione. In queste due sfide ogni singolo minuto dovremo essere molto attenti e determinati e più bravi dei nostri avversari»