Pioli a Dazn: «La Fiorentina ha fatto meglio di noi»

Stefano Pioli ha parlato a DAZN nel post partita di Fiorentina-Milan. Ecco le parole dell’allenatore rossonero:

«Il primo tempo, assolutamente il primo tempo. La Fiorentina è stata più intensa di noi, più qualitativa, arrivava prima sulle seconde palle: è stato un primo tempo difficile. È cominciato male anche il secondo tempo, il rigore ci ha dato la sveglia: peccato per le occasioni non sfruttate con Giroud e Theo. Ma la Fiorentina ha fatto meglio di noi. Abbiamo corso tanto ma non benissimo, non siamo riusciti ad essere compatti: quando non sei compatto diventa più difficile»

Sul baricentro stranamente basso: «Non volevamo essere bassi, la Fiorentina ha palleggiato molto bene. Hanno vinto tanti duelli, questo ci ha costretto a difendere un po’ più basso. È difficile palleggiare bene con la Fiorentina, abbiamo provato più soluzioni ma nel primo tempo hanno funzionato meno»