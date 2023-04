Pioli sul VAR: «Lascio a chi deve decidere le decisioni per queste situazioni, ma…». Le parole del tecnico rossonero sugli episodi arbitrali

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa del VAR. Ecco le parole del tecnico rossonero sugli episodi arbitrali:

«Lascio a chi deve decidere le decisioni per queste situazioni. Se ci fosse stata l’avrei chiesta, soprattutto nel primo tempo. Rebic è stato più bravo dei difensore a crearsi un vantaggio, così come Sansone è stato bravo a crearsi un vantaggio sul gol, e il difensore non ha preso solo il pallone ma anche il piede. Purtroppo non siamo riusciti a vincere, ma tra Empoli e oggi avremmo meritato di avere risultati diversi».

LEGGI LE PAROLE IN CONFERENZA STAMPA DI PIOLI