Campionato e Champions: Pioli traccia il proprio bilancio

Stefano Pioli, nella conferenza stampa di questo pomeriggio, ha tracciato il proprio bilancio tra campionato e Champions

In conferenza stampa prima della Salernitana, Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha tracciato il proprio bilancio stagionale:

«Rispetto alla passata stagione, stiamo facendo meglio in Europa che in campionato. L’obiettivo è sicuramente assicurarsi di nuovo il posto in Champions, Vogliamo essere competitivi in campionato e in Europa, dobbiamo spingere per questo».

CLICCA QUI PER LEGGERE LA CONFERENZA COMPLETA