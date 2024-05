Nuovo allenatore Milan, Borghi lo elogia: «Questo profilo sarebbe un grande colpo»

Nuovo allenatore Milan, interviene Borghi: «Questo profilo sarebbe un grande colpo». Le dichiarazioni del teelcronista

Il telecronista Stefano Borghi è intervenuto a Cronache di Spogliatoio per analizzare quello che potrebbe essere il prossimo allenatore del Milan.

PAROLE – «In questo momento chi sposa le due caratteristiche? Ovvero essere già con propensioni adatte al gioco del Milan che si vorrà mantenere e che possa non causare il disappunto della piazza? Secondo me solo De Zerbi. Thiago Motta non andrà ad allenare il Milan, il suo futuro è già indirizzato e se non ci sono stati contatti prima, inventarselo adesso mi sembra tardi. De Zerbi è un profilo su cui puoi andare, coniuga le due cose e sarebbe un gran colpo, anche se mi sembra difficile poterlo andare a prendere».