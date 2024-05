Dest dopo la rottura del crociato: «È un momento difficile, tornerò più forte». Le parole del terzino ex Milan

L’ex terzino del Milan Dest è tornato a parlare sui social dopo la rottura del crociato: di seguito il messaggio del giocatore del PSV.

PAROLE – «Ero abbastanza sorpreso quando ho saputo della notizia. Non avrei mai pensato che sarebbe successo a me! È un momento difficile, ma lo affronterò e tornerò più forte e vi renderò tutti di nuovo orgogliosi. Grazie per tutti i messaggi e il supporto!».