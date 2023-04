Stefano Pioli, durante la conferenza stampa post-partita di Bologna-Milan, ha elogiato l’ottima prestazione di Tommaso Pobega

In conferenza stampa nel post-partita di Bologna-Milan, Stefano Pioli ha parlato in questi termini di Tommaso Pobega:

«Ha fatto molto bene. È già un titolare. I titolari per me non sono gli 11 che vanno in campo ma i 20 che porto».

