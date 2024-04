Pioli ambizioso con il suo Milan: «Non siamo distanti dal livello di Real Madrid e Manchester City». Le parole del tecnico rossonero

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa della partita di Champions League tra Real Madrid e Manchester City, paragonando il livello del Milan al livello dei due club. Ecco le parole del tecnico rossonero:

PAROLE – «Noi siamo andati in semifinale di Champions l’anno scorso e significa che eravamo lì. Non siamo molto distanti, l’Europa League è sotto la Champions ma ci sono squadre che potrebbero giocare in Champions. Eravamo in un girone difficile in cui ci è mancato un piccolo scatto per farcela. Ora abbiamo l’obiettivo di superare un turno difficile e complicato».

