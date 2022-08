Pioli: «Brahim Diaz ha più ritmo rispetto a De Ketelaere». Le dichiarazioni del tecnico rossonero in conferenza

Stefano Pioli ha rilasciato qualche dichiarazione su Brahim Diaz e le scelte sulla trequarti in conferenza stampa. Le parole del tecnico rossonero alla vigilia di Milan-Udinese.

BRAHIM DIAZ – «Se dovesse giocare lui è perché lo ritengo meglio degli altri in questa partita, anche perché ha più ritmo rispetto a De Ketelaere – che avuto una preparazione un po’ così e così per i motivi che conosciamo -. Tutti e tre i trequartisti possono giocare anche in altre posizioni nel nostro reparto offensivo».

