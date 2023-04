Pioli a Prime Video: «Il Napoli sarà un’incognita. Su Bennacer…». Le parole del tecnico rossonero alla viglia del match di Champions

Intervistato da Prime Video, Stefano Pioli ha parlato alla vigilia di Milan Napoli, sfida di Champions League. Ecco le sue parole:

MILAN NAPOLI – «Sappiamo che è una sfida importante e ci siamo preparati al meglio per questa sfida. Sappiamo cosa c’è dietro la storia del Milan nella Champions, dobbiamo essere fiduciosi, determinati e sicuramente attenti. Ci deve essere anche leggerezza, perché è il nostro modo di giocare, il nostro modo di allenarci, il nostro modo di stare insieme e quindi bisogna portarlo avanti»

IL NAPOLI – «Non sappiamo il Napoli come si presenterà, se più aggressivi o meno, noi dobbiamo essere bravi a leggere le situazioni e a capire gli spazi liberi da poter occupare sia in fase di possesso e non possesso. Quello che è chiaro è che affrontiamo una squadra di grandissima qualità, che è la squadra che ha segnato più gol in questa Champions League e quindi la nostra prestazione dovrà essere di alto livello se vogliamo ottenere un risultato positivo»

LA PREPARAZIONE – «Non tutte le partite si possono preparare in modo uguale perché cambiano le nostre caratteristiche, cambiano le caratteristiche degli avversari e soprattutto la posizione dell’avversario. A me piace preparare le partite. Questa l’abbiamo preparata prendendo degli spunti dall’ultimo incontro, ma con delle situazioni diverse»

BENNACER TREQUARTISTA – «I tre centrocampisti ci hanno dato densità e buone soluzioni in fase offensiva, però abbiamo preparato nuove situazioni, nuove posizioni e vediamo un attimo cosa faranno i nostri avversari»