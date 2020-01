Piatek vuole giocare, altrimenti la settimana prossima lascerà

Il polacco a un bivio, continuare da riserva o cambiare ambiente?

Kris Piatek a oggi sembra lontano dal Milan. Pioli non lo prende in considerazione nella formazione dei titolari e questo al ragazzo pesa e parecchio. Il padre del giocatore nelle ultime ore, ha confessato la possibilità reale di trasferimento se non dovesse avere certezze dal tecnico riguardo un posto in formazione. La settimana prossima sarà quella decisiva.

Ibra: sempre più leader nello spogliatoio, lo svedese anche stasera titolare

Nonostante i suoi 38 anni Zlatan Ibrahimovic è ancora un giocatore in grado di ribaltare uno spogliatoio. Nei gruppo, in poche settimane, tante gerarchie sono cambiate. Stasera a Brescia lo svedese, giocherà dal primo minuto. Leao al suo fianco. Tre punti fondamentali.