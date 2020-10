Pezzella, l’agente: «Offerta dal Milan bloccata dalla Fiorentina. Vedremo»

Pezzella, il giocatore è oggetto di mercato in uscita per la Fiorentina e di entrata per molti club tra i quali il Milan fresco di offerta

OFFERTA BLOCCATA- Come riporta Firenzeviola.it, Martin Guastadisegno, procuratore del giocatore ha fornito un importante aggiornamento sulla situazione di mercato: «Se ci saranno offerte importanti valuteremo il da farsi. Ne era arrivata una dal Milan una decina di giorni fa che German non ha potuto valutare perché la Fiorentina ha deciso di non venderlo. Il mercato però finisce lunedì, vedremo cosa accadrà. Le piste Valencia e Napoli non sono chiuse e inoltre ci sono tante altre squadre sul giocatore».