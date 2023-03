Perinetti: «Cessione Piatek al Milan? Scelta che fu giusta»

Giorgio Perinetti, direttore sportivo del Brescia, ha parlato in un’intervista a Il Secolo XIX ricordando la cessione di Piatek al Milan

«Cederlo al Milan fu giusto, realizzammo una grande plusvalenza fondamentale per il bilancio del club. Quello che il Milan gli proponeva non era pareggiabile da parte del Genoa. Il suo rendimento successivo ha confermato l’impressione che fosse un buon giocatore, ma non certo il fenomeno che segnava ogni partita»