Pereyra a DAZN: «Contenti per la vittoria. Sul rigore ritirato…». Le parole di uno dei marcatori del match di Udine

Pererya ha parlato a DAZN dopo Udinese-Milan.

LE PAROLE – «Sono emozioni che ti dà il calcio, questa gioia che abbiamo avuto oggi è quella che stiamo cercando da tanto tempo ed è arrivata contro una grande squadra come il Milan. Siamo contenti perché siamo usciti da un momento difficile. Il rigore tirato di nuovo? Un po’ strano, ma quando succedono queste cose non dobbiamo abbassare l’attenzione. Non penso che la vittoria sia un peso, abbiamo fatto sacrifici enormi e abbiamo dato una grande gioia ai nostri tifosi. Prossimo step? Segnare anche a Bologna»