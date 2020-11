Peppe Marino: «Milan femminile squadra forte, daremo il massimo»

Domani alle ore 12:30, il Milan femminile sfiderà il Napoli. In merito al match ha parlato l’allenatore delle azzurre, Peppe Marino

Peppe Marino, allenatore del Napoli presenta la sfida di domani contro il Milan femminile, ecco le sue parole:

«Proveremo a fare di necessità virtù anche se usciamo da due settimane estremamente complesse. Avremo di fronte un grande avversario e una grande ex come Valentina Giacinti. Tenteremo di compiere un’impresa, in virtù delle condizioni particolari nelle quali abbiamo preparato la gara, più in videoconferenza che sul campo. Faremo e daremo il massimo pur non avendo sostenuto i consueti allenamenti».

Il team partenopeo è fermo da 15 giorni causa la positività di sette giocatrici. A tal punto verranno inserite alcune ragazze della Primavera. Inoltre, sarà indisponibile Cafferata per squalifica rimediata contro l'Empoli.