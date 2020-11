Milan femminile: Valentina Giacinti sfida il suo passato

Milan femminile: le rossonere sfideranno sabato ore 12:30 il Napoli. Sarà un match molto particolare per Valentina Giacinti, il motivo

Sabato il Milan femminile di Maurizio Ganz sfiderà il Napoli nel match valido per la settima giornata di Serie A. Il team rossonero vuole vincere per proseguire il cammino verso la Champions League.

Sarà una gara molto particolare per Valentina Giacinti. L’attaccante rossonera è un ex di lusso in questa sfida. Con la maglia partenopea ha siglato 17 reti in 29 presenze ufficiali nella stagione 2012/2013. Tra voci clamorose di mercato, un amore per i colori rossoneri e recentemente il gol in Nazionale contro la Danimarca, l’ex Brescia è pronta ad affrontare la sua ex squadra.