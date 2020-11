Milan femminile: Ganz alla ricerca di tre punti a Napoli

Milan femminile: sabato le rossonere di Maurizio Ganz sfideranno il Napoli, nel match valido per la settima giornata di Serie A

Il Milan femminile sabato affronterà in terra campana il Napoli nel match valido per la settima giornata di Serie A. Le rossonere vogliono continuare a coltivare il sogno Champions League e restare sempre più a contatto con la Juventus di Rita Guarino, prima in classifica.

Il tecnico rossonero avrà bisogno del miglior Diavolo per conquistare tre punti, consapevole che, in caso di vittoria, Giacinti e compagne potrebbero approfittare dello scontro diretto al vertice tra Juventus e Sassuolo per conquistare la seconda posizione. Un occhio di riguardo anche al match tra Roma e Fiorentina, obbligate a vincere per non perdere il treno con destinazione Europa.