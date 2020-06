Milan femminile: «Mi piacerebbe vedere Giacinti al Napoli»

Milan femminile: il presidente del Napoli, Raffaele Carlino, sogna di vedere con la maglia del Napoli Valentina Giacinti

Il presidente del Napoli femminile, Raffaele Carlino, ha rilasciato una breve intervista ai microfoni di calciomercato24.com, svelando il suo grande sogno di mercato.

«A giochi fatti mi piacerebbe anche far tornare Valentina Giacinti qui da noi. Ma questi sono dei sogni, ovviamente» – l’attaccante in forza al Milan femminile ha realizzato 35 reti in due stagioni con la maglia rossonera. Sulla giocatrice ex Brescia ci sarebbe forte concorrenza anche di top club europei come il Real Madrid, il Paris Saint Germain e il Wolfsburg. A breve la società di Via Aldo Rossi discuterà sul possibile rinnovo di contratto con la bomber bergamasca.