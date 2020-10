Giacinti dopo Italia-Danimarca: «Mi tengo stretta il gol, ma dovevamo vincere»

L’attaccante rossonera Valentina Giacinti ha commentato la brutta sconfitta delle azzurre per 3-1 contro la Danimarca

Valentina Giacinti, attaccante del Milan e della Nazionale, ha commentato ai microfoni di Rai Sport la sconfitta delle azzurre contro la Danimarca nel match valido per le qualificazioni agli Europei 2022:

«Mi tengo stretta il gol ma fondamentale era vincere. Bisogna capire dove abbiamo sbagliato, per poter andare là con qualche certezza in più. Primo tempo sprecato. Loro sono molto forti in attacco, i gol loro sono errori nostri. Sarà una guerra in Danimarca».