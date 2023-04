Penalizzazione Juve, rinvio alla Corte d’Appello: cosa succede

Penalizzazione Juve, cosa succede dopo il rinvio alla Corte d’Appello. I tempi e tutti i dettagli in seguito alla decisione del CONI

Non è ancora concluso il caso penalizzazione per la Juventus. Il Collegio di Garanza del CONI infatti, con la sua sentenza, ha rinviato alla Corte Federale d’Appello per una rimodulazione e una nuova sentenza nei confronti del club.

La palla torna dunque alla Corte d’Appello, che ha ora 30 giorni per rimodulare la sentenza. Nel frattempo, la squadra di Allegri riavrà i 15 punti di penalizzazione e supera in classifica il Milan.