Pellissier: «Donnarumma? Se tutti facessero come il Milan...»

Sergio Pellissier, ex attaccante del Chievo Verona, è intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati parlando di Milan e Donnarumma. Le parole

Sergio Pellissier, ex attaccante del Chievo Verona, è intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati parlando di Milan e Donnarumma. Le parole:

«Ha ragione il Milan, non è giusto dare 12 mln a un giocatore e 20 al suo procuratore, è giusto che un procuratore guadagni, ma non più del giocatore. Maldini ha fatto la cosa giusta, forse se tutti ragionassero come il Milan certi prezzi scenderebbero».