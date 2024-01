Pellegrino via dal Milan? I rossoneri pronti a dare l'ok ma... Novità

Pellegrino via dal Milan? I rossoneri pronti a dare l’ok per la partenza in prestito del difensore ma… C’è una novità

In questi ultimi giorni di calciomercato il Milan potrebbe dare l’ok alla partenza in prestito di Marco Pellegrino, difensore che per scelte tecniche e problematiche fisiche non è stato utilizzato come sperato.

L’Anderlecht ha fatto un sondaggio per l’argentino e i rossoneri ora attendono una proposta ufficiale da parte dei belgi per dare il loro sì definitivo e concludere positivamente l’affare. Lo riporta Tuttosport.