Pellegrini: «Corsa scudetto? Ecco chi vince, ne sono sicuro»

Le parole di Ernesto Pellegrini, ex presidente dell’Inter, sul momento della squadra nerazzurra e sulla prossima sfida contro il Napoli

Le parole di Ernesto Pellegrini, ex presidente dell’Inter, sulla corsa scudetto in vista della prossima sfida contro il Napoli. Le sue parole.

«Corsa scudetto? Certo, il Milan e il Napoli mi preoccupano perché vanno fortissimo. Ma l’Inter farà grandi cose. Con il Napoli sarà importante anche non solo non perdere, perché a quel punto il distacco sarebbe troppo ampio. Ma sono convinto che sfrutteremo l’occasione per ridurre il gap. L’Inter farà una grande partita e vincerà anche questo scudetto».