Pellegri Milan, obiettivo convocazione con la Lazio: il suo stato di forma

Pellegri Milan, l’obiettivo è la convocazione con la Lazio: ecco los tato di forma dell’attaccante rossonero. Le ultime da Milanello

Arrivato al Milan da Monaco nell’ultima sessione di mercato, Pietro Pellegri sta lavorando duramente per migliorare la sua condizione e farsi trovare pronto nel minor tempo possibile: l’obiettivo prossimo dell’attaccante rossonero è la convocazione per il match di San Siro contro la Lazio.

Dunque il giocatore italiano vuole mettere in difficoltà Stefano Pioli, sfruttando l’assenza di Giroud, e considerando che non potrà essere a disposizione per la sfida di Champions League contro il Liverpool di mercoledì, in quanto non è stato inserito nella lista UEFA.