Pellegatti: «Sulla vicenda Kessié il Milan fa bene a tacere»

Le parole del giornalista Carlo Pellegatti, a commento della vicenda Kessié:

«Sono totalmente d’accordo con il modo di agire del Milan. Sto parlando dell’addio di Kessie. Molto differente, ma questa è una mia opinione, dalla rottura traumatica di Dybala con la Juventus. I bianconeri, con Arrivabene, ieri hanno confermato la rottura con il giocatore. Notizia che ha fatto clamore. Questo è un elemento di disturbo e non ci sono dubbi. Parto dalle vicende bianconere per parlare di Milan. Kessie andrà al Barcellona e questo è un fatto assodato. Visite mediche già fatte a Lugano e un contratto di 7 milioni per 5 anni. Questo è quanto riferito da DI Mario, collega di Sky. Il Milan tace sulla vicenda Kessie-Barcellona, perché non devono esserci problemi e divisioni. Per noi, l’ivoriano continua ad essere un giocatore forte e fondamentale. È giusto comportarsi così, però fino al 22 maggio il giocatore darà tutto per il Milan. Perdiamo un grande giocatore ma non c’è agitazione perché dietro ci sono strategie. Fuori Kessie arriverà un altro grande giocatore a centrocampo. Molti pensano a Renato Sanches, ma io continuo a dire che è improbabile che arrivi lui dati i costi elevati»