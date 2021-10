Pellegatti: «Porto Milan? La più brutta partita dell’anno»

Carlo Pellegatti ha parlato sul suo canale YouTube della sfida tra Porto e Milan di Champions League, non cercando alibi

«Innanzitutto ci tengo a fare gli auguri di buon compleanno a Stefano Pioli, anche se non sarà felice dopo la partita di ieri dato che non è riuscito a mettere in campo un Milan bello. Troppi gli errori tecnici, troppe le disattenzioni e troppi i contrasti persi: troppo poco Milan insomma. Siamo d’accordo che sia stato un Milan deludente e lontano dalla bella squadra propositiva che noi tutti conosciamo. In Italia si parla molto del gol nato dall’errore dell’arbitro per fallo non fischiato su Ismael Bennacer, mentre qui in Portogallo dal vivo non ne parla quasi nessuno. Il senso di impotenza ha superato anche l’eventuale polemica sul gol che doveva essere annullato. Abbiamo sofferto troppo e anche io ho guardato la partita senza scaldarmi mai. Non c’è nulla da recriminare, abbiamo fatto troppo poco. Il fallo su Bennacer c’era, ma ieri il Milan non mi ha mai dato l’idea di poter pareggiare. È stata la più brutta partita dell’anno. Ora bisogna cercare di andare avanti».